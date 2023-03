Ecco quali sono le location di I cacciatori del cielo, il film con protagonista Beppe Fiorello nei panni di Francesco Baracca.

Francesco Baracca è considerato l’asso per eccellenza dell’areonautica italiana e le sue imprese durante la prima guerra mondiale ne sono la prova. A lui è stato dedicato il docu-film della Rai I cacciatori del cielo. Diretto da Mario Vitale e realizzato per il 100 anni dell’aeronautica militare, il film ripercorre la storia di Francesco Baracca a partire dal 1915, anno in cui l’Italia è entrata in guerra, fino al 1918, quando l’aviatore rimase ucciso in un combattimento sui cieli del Veneto. Vediamo ora quali sono le location di I cacciatori del cielo.

I cacciatori del cielo: le location del film

La location principale de I cacciatori del cielo è il paese di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna. La scelta di girare molte scene a Lugo è tutt’altro che casuale: è infatti il paese nel quale è nato e cresciuto Francesco Baracca e all’interno della sua casa natale si trova, dal 1993, il Museo Francesco Baracca, che ha ospitato anche il regista, gli attori e tutti gli addetti ai lavori per giare diverse scene.

I cacciatori del cielo, Giuseppe Fiorello e Andrea Bosca. Credit Nicola Oleotto

Ol tre a Lugo, tra le location di I cacciatori del cielo troviamo anche Nervesa della Battaglia, il luogo dove l’aereo di Francesco Baracca è stato abbattuto del 1918 portando ala morte dell’aviatore. E poi ancora, tra le location troviamo anche altri due comuni veneti: Villafranca di Verona e Lonigo.

I cacciatori del cielo: il cast del film

A interpretare il ruolo di Francesco Baracca nel film I Cacciatori del cielo è Beppe Fiorello, attore che ha recitato in molti altri film o fiction della Rai interpretando ruolo di personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia del nostro Paese: da Salvo D’Acquisto al capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola. Nel cast troviamo anche Luciano Scarpa, Pier Ruggero Piccio e Claudia Vismara.

Riproduzione riservata © 2023 - DG