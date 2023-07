Ecco quali sono le location di Barbie, il film con protagonista Margot Robbie nei panni della bambola più celebre del mondo.

Qual è la bambola più famosa al mondo? La risposta è molto semplice: la Barbie. Ma ora non è solamente un giocattolo tra i più venduti, è anche la protagonista di un film in live action con protagonista Margot Robbie. La pellicola è diretta da Greta Gerwig ed è uscita nelle sale cinematografiche il 21 luglio del 2023. Vediamo ora quali sono le location di Barbie, il film.

Barbie: le location del film

Barbie è ambientato nel suo fantastico mondo: Barbieland che è stato quasi interamente ricostruito non negli studi cinematografici americani, come si potrebbe immaginare, ma nei Warner Bros Studios Leavesden dell’Hertfordshire, in Inghilterra.

bambola Barbie

Non tutto il film è stato però girato all’interno degli studi cinematografici, parte delle riprese è stata effettuata anche all’esterno: possiamo infatti vedere nella varie scene del film il celebre lungomare di Venice Beach, a Los Angeles, con i suoi oltre tre chilometri di spiaggia, il lungomare con i suoi negozi e varie attrazioni.

Tra le location di Barbie c’è anche il Skatepark Venice Beach: è qui che è stata girata la scena di Barbie e Ken sui rollerblade.

Barbie: il cast del film

A interpretare il ruolo di Barbie nel film, come detto in precedenza, è Margot Robbie. “Barbie ha permesso ai bambini di immaginarsi in ruoli ambiziosi, da principessa a presidente. Sono così onorata di assumere questo ruolo e produrre un film che credo avrà un impatto estremamente positivo sui bambini e sul pubblico di tutto il mondo” ha dichiarato la stesa attrice parlando del suo ruolo” ha dichiarato l’attrice parlando del suo ruolo.

Nel cast del film sono poi presenti anche Ryan Gosling che veste i panni di Ken, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, Hart Nel e Alexandra Ship.