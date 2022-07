Si intitola Vacanze ai Caraibi ed è il cinepanettone con protagonista Christian De Sica (ma senza Massimo Boldi) che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015. La commedia è divisa in tre episodi con personaggi differenti: ci sono Mario e Gianna, una coppia di Roma sull’orlo di bancarotta che sperano che la figlia sposi un uomo molto più grandi di lei ma a quanto pare molto ricco, ci sono Fausto e Claudia, che si conoscono su una nave da crociera e tra loro scocca subito il colpo di fulmine, c’è infine Adriano, che naufraga su un’isola deserta. Vediamo ora quali sono le location di Vacanze ai Caraibi.

Vacanze ai Caraibi, come anche il titolo lascia supporre, è caratterizzato da alcune location davvero da favole. Ma dove è stato girato il film? Gran parte dei luoghi che vediamo nelle varie scene sono in Repubblica Domenicana. L’episodio con protagonisti Mario e Gianna e quello con Adriano sono stati entrambi girati tra Bayahibe e La Romana.

L’episodio che ha invece come protagonisti Fausto e Claudia è stata girata una vera nave da crociera, per la precisione sulla Costa Fortuna, nave che fa parte della flotta di Costa Crociere.

Come detto in precedenza, il protagonista principali di Vacanze ai Caraibi è Christian De Sica che veste i panni di Mario, la moglie Gianna è invece impersonata da Angela Finocchiaro, la figlia Anna Pia è invece interpretata da Maria Luisa De Crescenzo.

Fausto e Claudia sono invece interpretati rispettivamente da Luca Argentero e da Ilaria Spada. Dario Bandiera è invece l’attore che interpreta il ruolo di Adriano. Nel cast di Vacanze ai Caraibi troviamo poi anche Cristina Marino, Francisco Cruz e Lucia Guzzardi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram