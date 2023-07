Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 23 luglio? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 23 luglio i palinsesti generalisti hanno offerto musica, cinema e serie tv. Si aggiudica il primo posto per numero di ascolti la docu-fiction sull’imprenditore e dirigente d’azienda italiano Raul Gardini che è stata mandata in onda su Rai 1 in occasione dell’anniversario della sua morte avvenuta il 23 luglio 1993. Vediamo ora come sono andati gli ascolti nel dettaglio, ecco i numeri.

Sul podio: ‘Raul Gardini’ al primo posto

La docu-fiction sulla vita di Raul Gardini, l’imprenditore romagnolo morto suicida il 23 luglio del 1993, mandato in onda su Rai 1 ha interessato 1.484.000 spettatori pari a uno share dell’11,6%. Subito dopo troviamo su Canale 5 Bold Pilot – La leggenda di un campione che ha registrato uno share del 12% con 1.428.000 spettatori.

Su Rai 2 l’appuntamento con la musica dell’estate con il Tim Summer Hits ha raccolto 1.275.000 telespettatori pari all’11% di share.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo il telefilm statunitense FBI: Most Wanted che ha registrato 928.000 spettatori pari a uno share del 7,1%. Su Rai 3 la replica de Le ragazze che ripercorre importanti episodi della storia italiana da un punto di vista femminile ha registrato 588.000 spettatori con uno share del 4,9%.

Vacanze ai Caraibi – il film di Natale in onda su Rete 4 ha ottenuto uno share del 3,8% e 461.000 spettatori. Italia’s got talent – Best of ha registrato 347.000 telespettatori con uno share del 2,9%. Su canale Nove Little Big Italy ottiene 296.000 spettatori con uno share del 2,3% e infine La 7 con Yellowstone ha registrato 165.000 spettatori con uno share del 1,7%.