Simpatico scambio di messaggi social tra Barbara D’Urso e Luca Argentero. Le parole della conduttrice non sono passate inosservate.

Non si finisce mai di scoprire qualcosa di curioso su Barbara D’Urso. Anche, evidentemente, sui suoi gusti in chiave film e serie tv. La conferma è arrivata da una speciale dedica notturna che la conduttrice ha fatto via social a… Luca Argentero che, dal canto suo, ha pure risposto.

La dedica di Barbara D’Urso sui social

Barbara D’Urso

Come detto, attraverso i social, la D’Urso ha voluto mandare un simpatico e tenero messaggio a Luca Argentero. Il motivo? Fargli i complimenti per la sua carriera da attore con particolare riferimento alla serie DOC3 in onda sulla Rai.

Tramite un post su X, Carmelita ha scelto di mandare alcuni pensieri positivi all’attore. “Quindi oggi (ieri notte ndr) c’è DOC3? Ricordo la prima volta in tv del bello e bravissimo Luca Argentero nel mio Gf del 2003… Sono passati oltre vent’anni, lui ha studiato tanto ed è un attore pazzesco. Viva Luca!”, ha scritto la conduttrice ricordando appunto l’edizione del reality da lei condotta nel quale aveva preso parte proprio l’uomo. Da quel momento, infatti, per Argentero è stato un crescendo per la carriera arrivata, appunto, ora ad essere assolutamente spettacolare.

Da sottolineare, poi, come dopo il commento della conduttrice ex Pomeriggio 5, proprio il diretto interessato ha lasciato un messaggino di commento con una emoticon di cuore a conferma del fatto che abbia avuto piacere a ricevere questa speciale dedica da parte di Carmelita.