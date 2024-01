Sophie Codegoni ha deciso di dare una svolta inaspettata al suo look? Il suo colore di capelli ha lasciato i fan a bocca aperta.

Sophie Codegoni ha deciso di iniziare l’anno dando una svolta alla sua capigliatura e nelle ultime ore, sui social, si è mostrata con un inaspettato colore di capelli: l’ex volto del GF Vip ha infatti fatto credere ai suoi fan di averli tinti di rosa.

In realtà il colore dei capelli mostrato da Sophie è il risultato di un “filtro” disponibile sui social, e a seguire lei stessa ha spiegato: “Ma io dico… ma secondo voi posso, così di punto in bianco, tingermi i capelli di rosa e farmi la frangia? Pensavo che dopo tre anni mi conosceste, invece, ci siete cascati tutti”, e ancora: “Ho fatto un biondo più freddo rispetto al solito (…) La frangia, invece, mi tenta sempre ma non ho proprio il coraggio di farla, magari un giorno…”.

Sophie Codegoni: il cambio look stupisce i fan

Sophie Codegoni ha lasciato i fan a bocca affermando di essere indecisa se optare per un look “alla Kylie Jenner”, ossia con frangia e capelli rosa. A seguire si è mostrata con dei capelli simili a quelli della famosa influencer americana, ma ha poi svelato che si trattasse solamente di un “filtro”.

Oggi Sophie sembra aver ritrovato finalmente la serenità dopo la dibattuta fine della sua relazione con Alessandro Basciano. I due si sono lasciati pochi mesi dopo la nascita della loro figlia, Celine Blue, rimasta a vivere con Sophie. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulle cause dell’addio dell’ex coppia e si chiedono se presto Sophie troverà un nuovo amore. Al momento lei stessa ha confessato di essere concentrata soprattutto sul benessere della sua bambina, a cui dedica ogni minuto libero del suo tempo.