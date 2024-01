Dopo la scandalo dei Pandori Balocco Chiara Ferragni avrebbe rinunciato a prendere parte anche alla Fashion Week di Parigi.

Dopo la settimana della moda uomo di Milano, Chiara Ferragni non parteciperà neanche alla Fashion Week di Parigi, e le cause sono con tutte le probabilità da ricondurre allo scandalo che l’ha vista protagonista e che, nelle ultime settimane, ha varcato i confini nazionali.

La Fashion Week di Parigi è uno degli eventi più attesi dell’anno per chi lavora nel settore della moda, e finora si è trattato di un appuntamento imperdibile per la celebre imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni rinuncia alla Paris Fashion Week

L’eco mediatica del cosiddetto Pandoro-gate ha fatto sì che Chiara Ferragni rinunciasse persino a prendere parte alla Paris Fashion Week, l’evento più atteso dell’anno per chi, come lei, lavora nel settore moda. L’influencer al momento non ha proferito parola sull’argomento e, sui social, ha ripreso a mostrare la sua vita di sempre, tra outfit dal costo esagerato e tempo trascorso insieme ai figli.

Per quanto riguarda lo scandalo che l’ha vista protagonista, l’influencer ha più volte affermato di aver agito in buona fede e si è detta pronta a collaborare con la magistratura per far luce sulla vicenda che l’ha interessata da vicino. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere quali saranno le sue prossime mosse. In moltissimi tra i fan dell’imprenditrice digitale si sono sentiti “traditi” a causa della vicenda e hanno smesso di “seguire” i suoi canali social. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?