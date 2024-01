Belen Rodriguez ha commentato via social uno scatto del passato condiviso da sua madre, Veronica Cozzani, sui social.

Spesso attraverso i social Veronica Cozzani ha condiviso foto del suo passato e di quello dei suoi tre figli e, nelle ultime ore, ha postato uno scatto in cui si vedono Belen adolescente e i suoi due fratelli minori, Jeremias e Cecilia. La famosa showgirl argentina ha a sua volta ricondiviso il post in questione e ha scritto a mo’ di rimprovero a sua madre: “Mamma, ma mi posti con l’apparecchio? Dai”.

Belen Rodriguez: la foto del passato

Belen Rodriguez ha “rimproverato” scherzosamente sua madre per una foto del passato in cui è ritratta insieme ai suoi fratelli e in tanti, tra i fan, sono rimasti conquistati dallo scatto. Sui social c’è anche chi non ha potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra Jeremias Rodriguez e il figlio della stessa Belen, Santiago De Martino.

Oggi la famiglia Rodriguez è più unita che mai e la stessa Belen ha confessato che i suoi cari le sarebbero rimasti accanto anche dopo che, nei mesi scorsi, ha dovuto affrontare l’ennesima e dolorosa separazione da Stefano De Martino. Lei stessa ha svelato a Domenica In di aver subito i tradimenti da parte dell’ex marito e di aver superato una grave depressione a causa di essi. De Martino ha sempre preferito glissare rispetto alle accuse a lui rivolte dall’ex moglie, e in tanti sono in attesa di saperne di più.