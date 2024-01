Dopo essersi trasferiti, la vecchia casa a Milano di Chiara Ferragni e Fedez risulta essere stata messa in affitto. Il prezzo? Altissimo…

Si torna a parlare di Chiara Ferragni e Fedez ma questa volta non per questioni legate alle vicende del pandoro dell’influencer o alla presunta crisi tra i due. Il motivo è da ricollegare alla loro vecchia casa a Milano. La coppia, infatti, si è di recente trasferita e la dimora in cui abitavano, ora, risulta essere in affitto ad una cifra davvero notevole.

Chiara Ferragni e Fedez, la vecchia casa in affitto: il prezzo

Dopo essersi trasferiti in un’altra abitazione, i Ferragnez si stanno godendo le novità della dimora. Eppure, come detto, a far parlare, adesso, è la loro vecchia casa.

Infatti, da qualche giorno, proprio quella struttura risulta in affitto in uno dei siti di case in affitto di lusso più famoso in Italia e a Milano. Il prezzo? Non esattamente accessibile a tutti.

L’appartamento si trova sempre nell’iconico quartiere milanese di CityLife, nella residenza Libeskind, molto vicino alla nuova casa della coppia.

Al primo piano, l’appartamento è costituito da un’ampia zona giorno suddivisa tra salotto e sala da pranzo open space. Presente una cucina super attrezzata e moderna. Poi le zone dedicate ai bagni, la palestra e molto altro ancora.

Ricordiamo il soppalco che accoglie un’ampia collezione del rapper e la fantastica cabina armadio di Chiara e tantissime altre zone caratteristiche che, in qualche modo, sono state riprese anche nella nuova abitazione che, però, risulta avere dimensioni maggiori rispetto alla precedente.

Ma tornado appunto alla vecchia casa dei Ferragnez, l’abitazione è in affitto e il prezzo è decisamente alto. Stiamo parlando di 35 mila euro al mese, secondo quanto riportano alcuni media. Una somma davvero elevata. Staremo a vedere chi potrà andare a viverci e cosa diranno i vecchi padroni di casa…

Di seguito anche un post su TikTok con le immagini della casa: