Dolcissimo momento per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Sui social la showgirl ha scritto un pensiero molto bello per il compagno.

Stanno portando avanti con grande gioia la loro famiglia e sono sicuramente una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che in queste ore sono stati protagonisti sui social di un bellissimo post che la figlia di Michelle Hunziker e Eros ha voluto dedicare proprio al padre di suo figlio, Cesare.

Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo per il compleanno

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Attraverso un post su Instagram con tanto di due foto e una splendida dedica, la giovane Ramazzotti ha voluto rivolgere al suo dolce compagno Goffredo alcune parole davvero molto sentite. Il motivo? Il compleanno di Cerza che ha festeggiato in queste ore gli anni.

“Oggi è il compleanno della mia persona nel mondo. Ti amo”, ha scritto Auri condividendo due scatti insieme alla sua dolce metà in un momento di grande affinità di coppia. Subito sono stati numerosi in commenti arrivati al contenuto della ragazza con tantissimi messaggi d’affetto e, ovviamente, di auguri.

Di seguito anche il post Instagram con le foto della coppia e le bellissime parole della donna:

La famiglia si allarga?

Poco tempo fa, dopo l’arrivo del primo figlio, Cesare, Aurora e Goffredo sono stati protagonisti di una bella intervista che li ha visti parlare del futuro. In particolare della possibilità di avere un altro bebè.

Da una parte la giovane showgirl si era detta favorevole mentre il compagno un po’ meno. “È anche una questione di costi…In tal caso avremmo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni”, le parole per far comprendere meglio come la decisione di un altro figlio comporti anche altre riflessioni.