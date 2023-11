Chi ha ottenuto il risultato migliore per la serata di domenica 19 novembre? Ecco i dati auditel.

Per la serata di domenica 19 novembre i palinsesti hanno offerto una programmazione che ha dato al pubblico serie tv, intrattenimento e reality. È andato in onda il secondo appuntamento con La Caserma su Rai 2 e una nuova puntata della fiction Lea – I nostri figli sul primo canale Rai. Sulla rete concorrente è invece andata in onda la fortunata fiction Terra Amara. Vediamo nel dettaglio i dati auditel.

Sul podio: al primo posto Lea – I nostri figli

Al primo posto per dati auditel troviamo la fiction Lea – I nostri figli su Rai 1, con Anna Valle e Giorgio Pasotti, che ha registrato uno share del 16,3% ed è stato seguito da 3.065.000 spettatori. Subito dopo troviamo la fiction turca Terra Amara che ha sempre grosso successo tra il pubblico. L’episodio andato in onda ieri sera su Canale 5 ha ottenuto uno share del 15,3% con 2.559.000 spettatori. Ultima posizione sul podio invece per Fabio Fazio che con Che Tempo Che Fa in onda sul Nove ha ottenuto uno share del 10,8% ed è stato seguito da 2.278.000 spettatori.

Anna Valle

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo Report su Rai 3 che ha registrato uno share del 7,8% e ha intrattenuto 1.586.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento fisso con Dritto e Rovescio è stato visto da 1.130.000 spettatori pari ad uno share del 7,7%. In onda su Italia 1 è andato invece un nuovo capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e il Calice di Fuoco, che ha ottenuto uno share del 7,2% ed è stato seguito da 1.241.000 spettatori. La Caserma, il reality che fa provare ai concorrenti l’esperienza della leva militare, in onda su Rai 2 ha ottenuto uno share del 3,3% con 666.000 spettatori. In Onda su La 7 ha invece registrato il 2,1% di share e 378.000 spettatori. Infine troviamo TV 8 che con Star Wars – L’impero colpisce ancora che ha registrato il 2% di share e 347.000 telespettatori.