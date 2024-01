Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 17 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Una serata all’insegna di storie di diversità e di inclusione quella di mercoledì 17 gennaio 2024 per la televisione italiana. Rai 1 ha proposto il film Mio fratello rincorre i dinosauri, che tocca il tema della sindrome di Down, mentre Canale 5 ha lanciato la sua nuova serie tv, I fantastici 5, che vede Raoul Bova nei panni di un allenatore di atleti paralimpici. Ad aggiudicarsi la più alta percentuale di ascolti, è stata proprio la fiction Mediaset, che ha distanziato l’ammiraglia Rai di un abbondante 4%. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 17 gennaio 2024.

Raoul Bova

Grande esordio per ‘I fantastici 5’: i risultati degli ascolti

Ottima partenza per I fantastici 5, la serie tv diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, in onda su Canale 5: con uno share del 17,5%, la prima puntata della fiction con Raoul Bova e Francesca Cavallin ha tenuto incollati ben 3.015.000 telespettatori. Il film trasmesso da Rai 1, Mio fratello rincorre i dinosauri – che vanta nel cast la presenza, tra gli altri, di Alessandro Gassmann – invece, ha conquistato 2.310.000 telespettatori, arrivando al 13,1% di share. Buon risultato anche per Chi l’ha visto: lo storico programma di Rai 3 ha registrato 1.678.000 telespettatori, pari al 10,3% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Italia 1 ha proposto il film Mechanic Resurrection, ottenendo l’8,4% di share e un totale di 1.524.000 telespettatori. Su Rete 4, invece, è andato in onda l’appuntamento settimanale con Fuori dal coro, che ha conquistato il 6,5% di share e 900.000 telespettatori. Una giornata particolare, il programma divulgativo di Aldo Cazzullo, ha registrato 956.000 telespettatori, con uno share del 5,4%. Ancora, Rai 2 ha puntato sulla serie The Swarm – Il quinto giorno, che ha appassionato 493.000 telespettatori, pari al 2,7% di share, mentre Nove ha trasmesso il film Un principe per Natale, che ha ottenuto uno share del 2,1% e 381.000 telespettatori. Infine, L’ultimo dei Mohicani, in onda su Tv8, ha intrattenuto 338.000 telespettatori, pari all’1,9% di share.