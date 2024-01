Ecco quali sono le location di I Fantastici 5, la fiction di Canale 5 con protagonista principale Raoul Bova.

Mercoledì 17 gennaio 2024 debutta su Canale 5 I fantastici 5, fiction con protagonista Raoul Bova nei panni di un allenatore di atletica di una squadra di atleti paralitici che deve guidare agli Europei. Nel frattempo però il protagonista, Riccardo Bramanti, dovrà fare anche i conti con una situazione famigliare non semplice: dopo la morte dell’ex moglie, infatti, si ritrova a convivere con le due figlie, Anna e Giorgia, che non vedeva da molti anni e dovrà imparare a conoscere. Vediamo ora quali sono le location di I Fantastici 5.

I Fantastici 5: le location della fiction

I vari episodi di I Fantastici 5 (quelli della prima stagione sono in totale otto, trasmessi da Canale 5 in quattro diverse puntate in altrettante settimane, sempre al mercoledì sera) sono stati tutti girate tra il Lazio, la Toscana e le Marche.

Raoul Bova

Una delle location principali della fiction è ovviamente rappresentata dal centro sportivo dove il protagonista allena i suoi atleti. Quello che viene presentato come il Centro sportivo della società Nova Lux è in realtà il Centro di preparazione olimpica di Formia, che viene realmente utilizzati dagli altri olimpici italiani.

Il centro sportivo coperto che si vede è invece il PalaCasali di Ancona. Una delle gare di atletica che si vede nella fiction è stata invece girata allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Infine, tra le location di I Fantastici 5 troviamo anche gli studi cinematografici di Formello, vicino a Roma, dove sono stati ricreati i vari ambienti interni e dove sono state girate varie scene.

I Fantastici 5: il cast della fiction

Il protagonista principale de I Fantastici 5, Riccardo Bramanti, è interpretato da Raoul Bova. Nel cast della fiction troviamo poi anche Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin.