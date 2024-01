Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di L’ultimo dei Mohicani, film che ha vinto l’Oscar per il Miglior sonoro.

L’ultimo dei Mohicani è uno dei film più famosi del regista Michael Mann. La pellicola è uscita nel 1992 ed è l’adattamento cinematografica al romanzo i James Fenimore Cooper uscito nel 1826. Dell’opera sono state realizzate in realtà tre adattamenti cinematografi: il primo nel 1920, il secondo nel 1936 uscito con il titolo Il re dei pellirossa, il terzo appunto è quello di Mann. Il film ha avuto un grande successo e tra gli aspetti che hanno contribuito a questo successo c’è senza dubbio la colonna sonora, diventata famosa e non a caso candidata anche alla vittoria di un Golden Globe. Il film ha inoltre vinto un Premio Oscar per il Miglior sonoro. Vediamo allora da quali canzoni è composta la colonna sonora de L’ultimo dei Mohicani.

Le canzoni de L’ultimo dei Mohicani: la colonna sonora del film

La colonna sonora di L’ultimo dei Mohicani dura in totale 55 minuti e 2 secondi ed è stata realizzata da Dougie MacLean, Trevor Jones e Randy Edelman. Ecco quali sono tutte le canzoni che la compongono:

Main Title – 1:44 (Dougie MacLean)

Elk Hunt – 1:49 (Trevor Jones)

The Kiss – 2:47 (Trevor Jones)

The Glade Part II – 2:34 (Trevor Jones)

Fort Battle – 4:55 (Trevor Jones)

Promentory – 6:15 (Trevor Jones)

Munro’s Office/Stockade – 2:30 (Trevor Jones)

Massacre/Canoes – 6:52 (Trevor Jones)

Top of the World – 2:43 (Trevor Jones)

The Courier – 2:27 (Randy Edelman)

Cora – 2:30 (Randy Edelman)

River Walk and Discovery – 5:30 (Randy Edelman)

Parlay – 3:46 (Randy Edelman)

The British Arrival – 2:00 (Randy Edelman)

Pieces of a Story – 4:58 (Randy Edelman)

I Will Find You” (performed by Clannad) – 1:42 (Randy Edelman)

L’ultimo dei Mohicani: il cast del film

Tra i protagonisti di L’ultimo dei Mohicani troviamo Daniel Day-Lewis nei panni di Occhio di Falco. E poi Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May e Steven Waddington.