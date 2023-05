Dopo gli Oriele, anche i Donnalisi in crisi? Qualche rumors di rottura pure tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria…

Le coppie del GF Vip 7 scoppiano… Dopo la fine della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli con annesse polemiche tra i due, ecco i rumors di una presunta crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Alcuni messaggi social potrebbero aver dato qualche indizio sulla situazione…

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi?

Antonella Fiordelisi

Se sino a pochi giorni fa i Donnalisi sembravano felici e contenti, si sa, tra due giovani con un caretterino non indifferente come i loro, le cose potrebbero essere cambiate in fretta.

Alcuni rumors di queste ore parlano di una presunta crisi tra la Fiordelisi e Donnamaria arrivata proprio allo scoccare del settimo mese.

Gli indizi sarebbero arrivati dai social dove alcuni utenti hanno chiesto alla ragazza se avrebbe festeggiato i sette mesi insieme a Edoardo. La sua risposta è stata: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti”.

Una risposta particolare visto quanto fatto per il sesto mese insieme con tanto di video social molto emozionante.

Ulteriore indizio anche una frase scritta su Twitter: “Mi assenterò per un po’ da Twitter. Non credo che faccia bene stare sempre qui”. In questo caso, però, non è dato sapere se dietro possano esserci questioni d’amore o altro.

Vedremo se sui social dei due ragazzi arriveranno conferme o smentite sull’argomento. Siamo sicuri che qualcosa succederà molto presto.

Di seguito, invece, il dolcissimo post Instagram per i sei mesi insieme dei Donnalisi:

