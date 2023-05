Sempre molto social, Ludovica Valli ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto del suo corpo con tanto di annesso messaggio.

Molto in forma anche dopo la seconda gravidanza ma, per sua stessa ammissione, con dei segni del suo “vissuto”. Ludovica Valli ha mostrato sui social una foto delle sue gambe aggiungendo una didascalia importante sull’accettazione del proprio corpo.

Ludovica Valli fiera del suo corpo: la foto e le parole

Ludovica Valli

Tra le varie stories Instagram pubblicate in queste ore, la Valli, prossima alla partenza per Ibiza con tutta la famiglia per trascorrere, crediamo, le vacanze estive, ha condiviso anche uno scatto della sua gamba dove sono visibili delle smagliature.

L’obiettivo era proprio quello di mostrare “il difetto” ma di renderlo, come giusto che sia, normale, specie dopo due gravidanze.

“Nulla è come sembra”, ha scritto ad inizio del messaggio. E poi con grande orgoglio: “Io sono fiera, tanto fiera del mio corpo…loro fanno parte del mio vissuto”.

La mamma e influencer ha sottolineato come la sua forma, che sembra perfetta dopo il parto, in realtà non lo sia del tutto ma che rimane comunque felice del suo corpo ed in particolare delle esperienze vissute nella sua vita. In questo caso, la doppia maternità. Un messaggio bodypositive che, tra l’altrao, per la Valli non è una novità dato che subito dopo aver dato alla luce il secondogenito, Otto Edoardo, aveva ballato con lui in braccio, di fatto, in mutande senza timore di mostrarsi.

Di seguito, invece, un tenerissimo post Instagram della donna:

