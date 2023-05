Potrebbe essere stata una freccia in piena regola quella di Antonella Clerici alla Rai in queste ore di rivoluzione dell’emittente.

Prima l’addio di Fabio Fazio alla Rai, poi le dimissioni di Lucia Annunziata. Ora una frecciata, o tale è parsa ai più maliziosi, da parte di Antonella Clerici in diretta tv. La rivoluzione che sta colpendo i vertici Rai con tanto di cambi di “volti” in prospettiva futura potrebbe presto colpire la nota presentatrice che si è lasciata andare ad una frase nel corso della puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’.

Antonella Clerici, frecciata alla Rai in diretta?

Momento molto importante in casa Rai che, come detto, nelle ultime giornate sta vivendo un grande cambiamento. Dall’addio di Fazio a quello recentissimo di Lucia Annunziata ma, forse, i volti che diranno addio all’emittente saranno anche di più. Anche per questo, probabilmente, con la sua solita onestà, Antonella Clerici si è lasciata ad una frase interpretabile che a molti è parsa una frecciatina in piena regola.

L’occasione è stata la puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’ ed in particolare un momento quando un’assistente del programma televisivo di Rai 1 è entrata in studio perché si è accorta di un pezzo di pavimento staccato.

La conduttrice ha interrotto la trasmissione e andando verso la donna ha detto: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”.

Proprio il ‘ci cacceranno’ fa pensare alla rivoluzione che sta vivendo la tv di Stato. Che dietro possa esserci anche il suo addio?

Di seguito, invece, un post Twitter di un utente durante il momento dello scollamento del pavimento:

Antonella Clerici e l'assistente di studio per terra a tentare di aggiustare il pavimento che si è scollato.#èsempremezzogiorno pic.twitter.com/NLmaVyKKy5 — GigiGx (@GigiGx) May 25, 2023

