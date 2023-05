Lite furiosa a L’Isola dei Famosi dove, oltre alle parole grosse, è arrivata la punizione per aver violato le regole. Cosa è successo.

Daytime dell’Isola dei Famosi decisamente movimentato. In Honduras sembrava una tranquilla giornata di pesca ma proprio questa ha portato alla violazione delle regole e ad una pesantissima discussione tra Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse.

Isola dei Famosi, scoppia il caso dopo la violazione delle regole

Come è stato possibile vedere nel daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5, i naufraghi, ed in particolare Andrea Lo Cicero e Fabio sono andati alla ricerca di conchiglie e paguri da poter portare al resto del gruppo per mangiare. Nella ricerca, però, si sono spinti oltre i limiti consentiti. Un fatto che ha generato non poche discussioni: in primis per la quantità di conchiglie prese da Fabio e in un secondo tempo anche per le sanzioni poi arrivate dalla produzione.

“Ho sbagliato, non mi sono accorto di averne prese così tante e di essermi spinto oltre al limite”, ha detto Fabio al gruppo.

Lo Cicero, dal canto suo, ha replicato duramente aggiungendo il fatto che Fabio abbia preso davvero troppe conchiglie: “Te le sei messe tutte qua, per te. Siete infami quando siete così. Anche lui ha detto che avevi fatto ‘razzia’. Tienitele e vedi cosa ci devi fare”.

“Non mi aspettavo questa reazione di Andrea. Come se solo lui potesse prendere le conchiglie e i paguri. Che poi io ho preso tutto, forse anche troppo, ma per il gruppo non per me”.

A seguito della vicenda, ma solo per aver superato i limiti di sicurezza senza entrare nel merito della lite, la produzione ha deciso di punire il gruppo con il fuoco spento per tutta la notte e la restituzione all’ambiente di alcune conchiglie.

Di seguito anche un post Twitter del programma con l’acceso confronto:

