Sono diventate disponibili le ultime puntate della serie The Ferragnez 2 che racconta, ovviamente, la vita di Chiara Ferragni e Fedez. Negli episodi usciti in queste ore è stato svelato un interessante retroscena relativo al significato del regalo che l’imprenditrice digitale ha fatto al rapper in occasione del loro quarto anniversario di nozze quando i due avevano cenato a Portofino.

Chiara Ferragni, il regalo a Fedez per l’anniversario: il significato

Negli episodi usciti in queste ore di The Ferragnez 2 ci si concentra, come detto, anche sul quarto anniversario di matrimonio della coppia. Fedez e Chiara aveva deciso di festeggiare a Castello Brown, al centro della baia di Portofino. L’anniversario era stato anche l’occasione per ripercorrere la loro lunga storia d’amore, dal primo incontro alle nozze a Noto.

In quella serata era stato tempo anche di regali con Chiara che aveva donato al marito una collana con l’incisione “Limoniamo”. Una frase simpatica della quale ora si comprende anche il reale significato.

Il riferimento della collana riguarda gli inizi della storia della coppia. Era il 2016, l’anno in cui uscì il brano ‘Vorrei Ma Non Posto’ di Fedez. In un verso della canzone il rapper diceva ‘il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton’.

La donna aveva pubblicato sui social un breve video in cui cantava quella parte del brano, subito ricondiviso su Snapchat da Federico con tanto di scritta ‘Chiara limoniamo‘.

Ecco quindi il riferimento della collana. Da una frase ironica alla bellissima storia d’amore…

