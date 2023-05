Fiorello ha affermato che, a causa del clima di cambiamento in Rai, è possibile che Amadeus decida di non condurre un altro Sanremo.

A Viva Rai2 Rosario Fiorello ha commentato le recenti dimissioni di Lucia Annunziata e a seguire ha affermato che, a causa dell’aria di grande cambiamento presente in Rai, anche il suo amico Amadeus potrebbe decidere di “ritirarsi” dalla conduzione di un nuovo Festival di Sanremo.

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”, ha affermato lo showman.

Fiorello: lo scoop su Amadeus e Sanremo

Dopo l’addio di Fazio e di Luciana Littizzetto alla Rai anche Lucia Annunziata nelle scorse ore ha annunciato le sue dimissioni dall’emittente tv. La vicenda è stata commentata da Fiorello, che ha affermato: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai”.

Visto quanto affermato dal conduttore in merito alle dimissioni di Lucia Annunziata in tanti si chiedono se quello che ha svelato su Amadeus corrisponda a vero e se, a causa dei cambiamenti presenti in Rai, il conduttore deciderà sul serio di rinunciare alla conduzione di un altro Festival. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan del conduttore non resta che attendere.

