Un fan di Ilary Blasi ha voluto fare un inaspettato gesto in onore della conduttrice, che lo ha commentato via social.

Ilary Blasi ha mostrato personalmente via social cosa sarebbe arrivato a fare un fan in suo onore: il ragazzo in questione si sarebbe fatto tatuare la sua firma su un braccio. A quanto pare la conduttrice è rimasta stupita dal gesto, e infatti lo ha commentato affermando: “Sei pazzo!”

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il gesto inaspettato di un fan

Ilary Blasi ha mostrato attraverso le sue stories via social il gesto che un fan è arrivato a fare in suo onore e ha manifestato tutta la sua sorpresa in merito alla questione.

La conduttrice da alcune settimane è tornata in onda con l’Isola dei Famosi ma, per il momento, non ha ancora rotto il silenzio in merito alla fine della sua unione con Francesco Totti o sull’inizio della sua storia con Bastian Muller. In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se, prima o poi, emergeranno ulteriori particolari in merito alla vicenda. Durante la sua ultima ospitata a Verissimo la conduttrice ha lasciato intendere di non essere ancora pronta a parlare delle ultime vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata.

