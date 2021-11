Antonella Clerici non ha mai nascosto il suo grande amore per gli animali. Vediamo quanti cani ha, come si chiamano e che razza sono.

Da sempre amante degli animali e della natura, Antonella Clerici vive in una bellissima casa immersa in un bosco. In questa realtà da fiaba, non potevano mancare i cani. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno possiede 3 animali a quattro zampe e, qualche anno fa, ha vissuto un ‘lutto canino’ molto importante. Vediamo come si chiamano i figli pelosi di Antonellina e che razza sono.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Antonella Clerici: tutto sui suoi tre cani

Antonella Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e con la figlia Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens, in una bellissima casa immersa in un bosco. La famigliola felice ha accolto in casa tre cani: Argo, Pepper e Simba. I cuccioli sono arrivati nelle loro esistenze in tre momenti diversi. Argo, di razza Rhodesian ridgeback, le è stato regalato dal suo principe azzurro Vittorio. Pepper, invece, è un bassotto a pelo duro ed è di sua figlia Maelle. L’ultimo arrivato è Simba, un bellissimo labrador color panna. Il cucciolo, voluto soprattutto dalla figlia di Antonella, è stato accolto in famiglia nel mese di marzo del 2021. La Clerici ha avuto per ben 15 anni un altro labrador, che si chiamava Oliver. Per lei è stato un vero e proprio compagno di vita e quando è scomparso ha sofferto moltissimo. Anche Maelle, che è cresciuta accanto ad Oliver, ha fatto fatica a metabolizzare la sua perdita.

“È arrivato un altro cane in famiglia. È un Labrador biondo come era il mio cane. La mia bambina era molto condizionata evidentemente dal fatto che io l’avessi avuto. Siccome è molto brava a scuola e io su questo sono molto severa le ho preso un cane che lei ha chiamato Simba“, ha annunciato la Clerici sui social.

3 curiosità sui cani di Antonella Clerici

I cani di Antonella Clerici vanno d’accordissimo e anche Simba, l’ultimo arrivato in famiglia, è stato accolto con gioia sia da Pepper che da Argo. Anche se la conduttrice ha una casa con un ampio giardino, tutti e tre i figli pelosi dormono al calduccio.

-Argo, essendo di razza Rhodesian ridgeback, è una taglia grande. Nonostante la sua stazza, però, ama accoccolarsi vicino ai padroni, sdraiandosi quasi sopra di loro.

-Nel 2020, Pepper ha avuto un piccolo incidente, ma fortunatamente si è ripresa in fretta.

-I cani della conduttrice la seguono in tutte le sue vacanze, così come adorano passeggiare in montagna con lei e il compagno Vincenzo Garrone.