Ecco alcune indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: ancora protagonista Gemma Galgani con Tina Cipollari e Roberta che bacia Luca.

La puntata di oggi, secondo le indiscrezioni del web, saranno ricche di patos e di novità sia per il trono over che per il trono classico. Gemma Galgani avrà le attenzioni di un altro cavaliere, mentre Roberta e Luca si baceranno in modo appassionato.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, Gemma Galgani riceverà un nuovo pretendente venuto appositamente per conoscere lei. Francesco, 72 anni, entrerà in studio per corteggiare la dama torinese ma Tina Cipollari interverrà sostenendo che Gemma non è interessata a lui. Scoppia la lite fra le due in studio. Sempre per il trono over, Marcello è uscito con Jessica ma le cose non sembrano andare bene e il cavaliere decide di abbandonare il programma. Non mancherà la reazione di Armando Incarnato, nei confronti di Marcello che lo definisce falso sin dall’inizio. Per il trono classico Andrea Nicole va a riprendere Ciprian che non si è presentato in trasmissione dopo averle dichiarato di essersi innamorato. Per Roberta, invece, buone notizie. La tronista e Luca si sono lasciati andare a un lungo bacio appassionato dopo le liti delle scorso puntate.

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour