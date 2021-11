Torna l’appuntamento settimanale con Mario Giordano e il suo programma Fuori dal coro, il talk politico e di attualità di Rete 4, che andrà in onda stasera 23 novembre.

Stasera 23 novembre torna Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano, il giornalista pronto ad affrontare i temi più caldi dell’attualità e della politica italiana, in onda su Rete 4 alle 21.25 circa.

Anche questa settimana saranno tanti gli ospiti e i temi che verranno trattati, argomenti molto importanti in queste ultime settimane. All’ordine del giorno questa sera a Fuori dal coro, ci sarà un’inchiesta sui monoclonali e sulle altre cure contro il Covid. Si parlerà poi di delocalizzazione dei grandi impianti industriali e dei fenomeni di violenza giovanile online, in cambio di soldi.

Tutte le anticipazioni e gli ospiti di Mario Giordano

Stasera a Fuori dal coro ampio spazio sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case, come la vicenda di Olbia, dove Vito e la moglie, sessantenni disoccupati, si trovano a vivere accanto agli occupanti della loro abitazione.

Si parlerà della proposta di legge della trasmissione giunta in Parlamento, ma i riflettori saranno accesi sui proprietari che chiedono aiuto e che sono spesso vittime anche di violenze da parte degli abusivi.

Altro argomento importante sarà un’inchiesta sui farmaci monoclonali e su altre cure, che si sono rivelate valide nella lotta al Covid-19, ma che appaiono in Italia ancora sottovalutati e poco usati.

Spazio anche per la pagina economica in Fuori dal coro, con un approfondimento sulla piaga che sta colpendo molte realtà industriali. Queste vengono acquistate da multinazionali estere che delocalizzano la produzione in Paesi con un costo del lavoro minore, creando gravi danni sia per lo sviluppo che per l’occupazione italiana.

Infine, ma non meno importante, si parlerà del tema dei fenomeni di violenza online: con alcune testimonianze esclusive di giovani. Focus sarà la nuova moda che prevede la vendita tramite social di atti feroci e di vandalismo in cambio di somme di denaro.

