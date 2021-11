Ecco le prime indiscrezioni su quello che vedremo nella puntata di stasera a Le Iene: una nuova conduttrice farà la sua comparsa e tanto altro ancora.

Come di consueto, questo martedì sera tornano Le Iene condotte da Nicola Savino. Ad affiancare il presentatore e la Gialappa’s Band ci sarà una nuova conduttrice e non solo. Non mancheranno i consueti scherzi degli uomini in nero e qualche ospite speciale da intervistare.

Ludovica Comello condurrà a Le Iene

Sulla pagina ufficiale de Le Iene, ci sono le prime indiscrezioni sulla puntata di stasera martedì 23 novembre. Ad affiancare Nicola Savino ci sarà Ludovica Comello che, come riporta il sito, ha dichiarato: “Da sempre guardo con ammirazione Le Iene in tv e indossare il celebre abito bianco e nero sarà per me una bellissima e nuova responsabilità. Sarò pronta a tutto ma soprattutto a divertire e divertirmi. Anche se so già di non poter competere con la grazia di Nicola durante gli stacchetti!”.

La vittima dello scherzo della settimana sarà Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip. L’inviato Stefano Corti si metterà d’accordo con il figlio Davide e le faranno credere che Sonia ha promesso ad alcune ragazze di entrare nel programma Avanti un altro. Come la prenderà l’opinionista?

