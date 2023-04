Amici per la pelle è tratto da una storia vera: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film con Filippo Laganà, Massimo Ghini e Nancy Brilli.

Nel 2022 è uscito nelle sale cinematografiche Amici per la pelle, film che ha colpito molto il pubblico soprattutto per il fatto di essere tratto da una storia vera. La curiosità è che l’attore protagonista della pellicola, Filippo Laganà, è anche il reale protagonista della storia che viene raccontata. Vediamo allora qual è la storia vera di Amici per la pelle, che ha ispirato la pellicola diretta da Pierluigi Di Lillo.

Amici per la pelle: la storia vera del film

Il film racconta la storia di Filippo Laganà (che in Amici per la pelle interpreta il ruolo di Filippo Lamberti), un ragazzo ventenne che, mentre era in vacanza a New York, si è sentito male, accusando fortissimi dolori allo stomaco che lo hanno costretto a tornare subito in Italia, interrompendo la vacanza.

Malattia Ospedale

Appena rientrato gli è stata diagnosticata la sindrome di Wilson, per cui ha dovuto sottoporsi al trapianto di fegato. Filippo Laganà è rimasto per un anno e mezzo ricoverato in ospedale. Dopo essersi sottoposto all’intervento che gli ha salvato la vita ha raccontato la sua storia in Tv, nel programma I fatti vostri: e proprio dopo la partecipazione al programma televisivo è nata l’idea di realizzare il film.

Amici per la pelle: le location del film

Amici per la pelle è stata girato prevalentemente a Roma, anche le scene ambientate negli Stati Uniti sono in realtà state girate in Italia: quello che viene presentato come l’aeroporto di Pescara, per esempio, è in realtà l’aeroporto di Pescara.

Amici per la pelle: il cast del film

Filippo Laganà interpreta il ruolo del protagonista di Amici per la pelle, ovvero Filippo Lamberti. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Massimo Ghini, Nancy Brilli, Carolina Gonnelli, Milena Miconi, Giampiero Ingrassia, Gianfranco Iannuzzo e Riccardo Graziosi.

