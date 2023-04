Sidney Sibilia è il regista de L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film Netflix.

Il nome di Giorgio Rosa ai più non dirà niente, qualcuno invece ricorderà di certo il nome di questo ingegnere bolognese che il 1° maggio del 1968 autoproclamò come stato indipendente la piattaforma artificiale di 400 metri quadrati che costruirà appena fuori dalle acque territoriali italiane. La vita del suo microstato durò però per poco tempo ma ora il regista Sidney Sibilia la racconta in L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, film che mercoledì 9 dicembre approda su Netflix. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: la trama del film

“Avevo l’esigenza di cambiare, di non continuare con storie che raccontassero la forza di una banda, come nei tre Smetto quando voglio, ma di quella di uno solo. Volevo raccontare la potenza di uno solo, di un ragazzo, e che ognuno può davvero farselo da solo, il suo mondo migliore” ha spiegato Sidney Sibilia parlando del suo film.

Elio Germano

La potenza di quell’uno è quella di Giorgio Rosa, il protagonista de L’Isola delle Rose che si trova a vivere un conflitto tra la libertà individuale e il potere rappresentato dalla Stato italiano e in particolare della figura di Franco Restivo, ministro della Repubblica negli ’70 ma anche Padre costituente nel dopoguerra.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista, Giorgio Rosa, è Elio Germano, che ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha lavorato per la prima volta con il regista Sidney Sibilia.

Nel cast del film troviamo poi anche Luca Zingaretti nei panni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e Fabrizio Bentivoglio, in quelli del ministro dell’Interno Franco Restivo.

Completano il cast del film Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Andrea Pennacchi, e François Cluzet.

