Ambra Angiolini si sta muovendo per cambiare la sua vita e per riprenderne le redini dopo la fine della relazione con Allegri.

Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, Ambra Angiolini è in “guerra” con Allegri ed è in cerca di una nuova sistemazione. Dopo il tradimento dell’allenatore, l’attrice sta reagendo prendendo di nuovo la sua vita in mano e sistemando la sua vita altrove. La loro storia è definitivamente finita dopo anni d’amore e quasi vicinissimi alle nozze.

Ambra Angiolini cambia vita: l’addio ad Allegri è definitivo

Dopo il tradimento di Allegri, Ambra Angiolini decide di passare all’azione e riprendere in mano le redini della sua vita. Secondo Chi, l’attrice sarebbe in “guerra” con l’allenatore alludendo con probabilità a provvedimenti legali. Ciò che sembra sicuro è che la Angiolini stia cercando una nuova casa in cui sistemarsi con sua figlia, Jolanda Renga. Lei stessa ha preso le parti della madre sia nella vicenda che la vedono coinvolta con Striscia la Notizia, sia per il gesto di Allegri che ha posto fine ad una lunga relazione. Sull’eventuale tradimento l’allenatore della Juventus non ha voluto confermare, dichiarando di non voler parlare della sua vita privata come di consueto. I due erano molto vicini alle nozze ma sembra che proprio questo tradimento abbia posto le basi per la fine della storia.