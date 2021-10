Poco dopo l’intervista in cui Anna Tatangelo ha svelato di avere appreso dai giornali che Gigi D’Alessio sarebbe diventato nuovamente padre, la nuova compagna del cantautore, Denise Esposito, pubblica su Instagram alcune parole velenose.

Non ci è dato sapere se le parole che Denise Esposito, nuova compagna di Gigi D’Alessio, ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram sono direttamente rivolte ad Anna Tatangelo. Ciò che è certo, tuttavia, è che il tempismo è senz’altro sospetto. È appena passata una manciata di ore, di fatto, dall’intervista rilasciata dalla cantautrice ai microfoni di Verissimo dove svelava di avere appreso dai giornali che il suo ex compagno e padre di suo figlio si preparava a diventare nuovamente papà. “Lo abbiamo saputo dai giornali” spiega la Tatangelo. “Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli“.

Come accennato non passano che poche ore, ed ecco che Denise Esposito pubblica sul proprio profilo di Instagram alcune parole tanto velenose quanto criptiche: “Non curatevi solo del corpo. Che poi siete brutti dentro“. La Esposito fino a oggi ha preferito non esporsi con commenti pubblici sulla lunga storia d’amore tra il suo attuale compagno e la Tatangelo, ma rimane il fatto che i tempi scelti per pubblicare un messaggio del genere siano piuttosto singolari e sospetti.