Elisa Isoardi ha recentemente pubblicato sul suo profilo di Instagram uno scatto piuttosto suggestivo che la ritrae immersa nella schiuma straripante di una vasca da bagno.

Dovrebbe essere ben risaputo che concludere la giornata con un bel bagno caldo è uno dei migliori toccasana: non solo questo ci aiuta a rilassare le membra per prepararci al sonno, ma ricarica anche le energie per le sfide e gli impegni che ci attendono all’indomani. Evidentemente lo sa molto bene Elisa Isoardi, che ha recentemente pubblicato sul suo profilo di Instagram uno scatto piuttosto suggestivo che, appunto, la ritrae quasi completamente immersa nella schiuma straripante di una vasca da bagno.

Luce soffusa, una candela profumata che brucia solitaria, le ombre che danzano lungo le pareti di marmo, l’acqua calda, la schiuma morbida che scorre sulla pelle, il tutto unito a un binomio di bellezza e sensualità. Elisa Isoardi decide di abbinare a tutto questo le iconiche parole di Sweet Dreams del gruppo musicale britannico Eurythmics, scritto da David A. Stewart ed Annie Lennox: “Sweet dreams are made of this, who am I to disagree”, che si può tradure grossomodo in “I sogni dolci sono fatti di questo, chi sono io per non essere d’accordo”.