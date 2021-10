La Principessa Victoria di Svezia è recentemente approdata in Italia con il Principe Daniel per patrocinare alla presentazione di diverse iniziative Green del suo Paese.

La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel approdano in Italia in compagnia della Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi. Come si può immaginare non si tratta affatto di una visita di piacere turistico, seppur sicuramente la Principessa sarà felice di poter ammirare il Bel Paese, ma di un’occasione di approfondire le buone relazioni tra Svezia e Italia con l’obiettivo di esplorare le opportunità di cooperazione per promuovere un’Europa più verde, più digitale e più competitiva. La delegazione svedese, infatti, patrocinerà alla presentazione a Roma e successivamente a Torino per migliorare i contatti e offrire servizi in ambiti come la digitalizzazione e la riconversione green.

Inoltre, nel pomeriggio di lunedì la Principessa Victoria ha inaugurato la mostra svedese “Immagini che cambiano il mondo“, allestita in una piazza centrale di Roma, che verte sul tema della diversità e dell’uguaglianza di genere. Non è mancata nemmeno una veloce visita a un negozio Ikea. I più curiosi possono seguire i loro impegni attraverso le foto e gli aggiornamenti sugli impegni pubblicate periodicamente sul profilo Instagram ufficiale della Casa Reale.