Secondo una fonte autorevole sembra che a condurre Sanremo 2022 al fianco di Amadeus non sarà Fiorello ma Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediasetlessi

Secondo il settimanale Chi, Alessia Marcuzzi condurrà Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Dopo l’addio a Mediaset e a Le Iene, la conduttrice sembra aver firmato un contratto con la Rai per salire sul palco dell’Ariston. La trattativa sarebbe ormai ultimata e le cose già decise.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Alessia Marcuzzi sostituisce Fiorello a Sanremo 2022

“In questi giorni Amadeus sta pennellando il suo Festival di Sanremo: gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi, a cui vorrebbe proporre la co-conduzione per tre serate. Mancano solo i dettagli.” Queste le parole che si leggono sul settimanale Chi, secondo cui la trattativa sarebbe già praticamente finita. Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi potrebbe lanciarsi in una nuova avventura televisiva mettendo a frutto tutta la sua esperienza come presentatrice. D’altronde già circolavano voci del ritiro di Fiorello che sembra aver deciso di comparire come ospite nell’ultima serata. Da tempo infatti, vige il silenzio stampa sull’argomento Sanremo sui canali social dello showman che dimostrano la sua assenza al Festival. Al momento questa è solo un’indiscrezione e non ci sono conferme da parte dei diretti interessati.

Riproduzione riservata © 2021 - DG