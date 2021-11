Nuovo appuntamento questa sera con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che cerca di risolvere i casi più discussi del periodo.

Torna un nuovo appuntamento in onda questa sera, 24 novembre, con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli andrà in onda alle 21.20 su Rai Tre, come ogni settimana.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Come sempre, la redazione ha preparato anche per questa puntata del 24 novembre numerosi servizi, indagini di casi da ripercorrere insieme al pubblico, cercando di capire nuovi indizi e svolte. Come sempre, poi, ci sarà anche spazio per nuovi appelli e segnalazioni di persone in difficoltà.

Tutti i casi affrontati questa sera

Come le scorse settimane, continuano le ricerche di Chi l’ha visto? sull’ex dipendente comunale di Pescara, Giovina Mariano. La donna si è allontanata dalla sua abitazione l’8 marzo del 2017 improvvisamente, senza nemmeno portare con sé una borsa e da quel momento ha fatto perdere ogni sua traccia.

Alcune ipotesi vorrebbero che la donna sia andata da alcuni amici di Milano, ma rimane comunque aperta la questione del perché non abbia mai fatto ritorno dai suoi parenti. Cosa le è successo?

Inoltre, Federica Sciarelli e il suo team affronteranno ancora una volta il caso Nada Cella, l’omicidio di Via Marsala accaduto nel 1996. Federica Sciarelli ricostruirà l’intera vicenda, dalle telefonate anonime al mistero del bottone. Durante il programma, il tentativo sarà quello di trovare un perché alla sua improvvisa morte, che ancora dopo tutti questi anni è avvolta del mistero.

Riproduzione riservata © 2021 - DG