Ecco i nomi dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021: due di loro parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.

Al Festival di Sanremo 2022 le Nuove Proposte non ci saranno ma due giovani ci saranno ugualmente gareggiando direttamente con i big. Chi saranno questi due giovani artisti? Saranno i vincitori di Sanremo Giovani 2021. Sono stati oltre 700 gli artisti che hanno chiesto di partecipare al programma, dopo una prima scrematura in cui erano stati selezionati 45 di loro, ora sono stati scelti i 12 finalisti che si contenderanno i due posto che permetteranno di salire sul palco del Teatro Ariston e gareggiare con i big della musica italiana al Festival di Sanremo 2022.

Sanremo Giovani 12: i finalisti

Gli artisti che parteciperanno alla fase finale di Sanremo Giovani 2021 sono 12, di questi 8 sono stati selezionati dalla Commissione Artistica del Festival di Sanremo (composta dal direttore artistico Amadeus, Claudio Fasullo, Gian Marco Mazzi, massimo Martelli e Leonardo De Amicis), gli altri 4 arrivano invece da Area Sanremo.

Amadeus

Gli 8 scelti dalla commissione sono: Bais, Che Fine Mi Fai (Udine); Martina Beltrami, Parlo di te (Torino); Esseho, Arianna (Roma); Oli?, Smalto e tinta (Belluno); Matteo Romano, Testa e croce (Cuneo), Samia, Fammi respirare (Yemen); Tananai, Esagerata (Milano); Yuman, Mille notti (Roma).

I 4 provenienti da Area Sanremo sono invece: Destro, Agosto di piena estate (Leverano – Le), Littamè, C***o avete da guardare (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, A me (Brindisi); Vittoria, California (Villafranca in Lunigiana – Ms).

Sanremo Giovani 2021: quando inizia

La finale di Sanremo Giovani sarà il 15 dicembre 2021 e verrà trasmessa in diretta su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, a pochi passi di distanza dal Teatro Ariston. Come detto in precedenza, dalla rosa dei 46 che hanno superato la prima selezione ne sono stati selezionati solamente 8 per la serata del 15 dicembre. Da questi 8 usciranno i 2 che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. Un sogno per tutti che alcuni possono realizzare.

