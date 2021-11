Ecco alcune anticipazioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: al centro studio dovrebbero esserci Marcello e Jessica e questo provocherà l’ira di Armando contro il cavaliere.

Secondo le indiscrezioni circolate sul web nelle ultime ore, nella puntata di oggi a Uomini e Donne al centro studio dovrebbero tornare Marcello e Jessica. La loro situazione farà scattare Armando Incarnato contro il cavaliere e ci sarà una lite accesa. Andrea Nicole è sempre più delusa dal comportamento di Ciprian che non si è presentato in studio.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, dovrebbero tornare Marcello e Jessica al centro studio per parlare di come sta andando la loro conoscenza. I dubbi del cavaliere di sono confermati che decide di troncare con la dama perchè non sente la giusta attrazione. Armando Incarnato alla decisione di Marcello di abbandonare il programma scatta contro il cavaliere e i due hanno un acceso dibattito in studio. Per il trono classico Andrea Nicole è delusa dal comportamento di Cirpian che dopo averle dichiarato di essere innamorato, non si presenta in studio. Il corteggiatore si è infastidito della reazione fredda della tronista e del suo avvicinamento con il rivale Alessandro. Secondo le anticipazioni, Nicole andrà a riprendere Ciprian ma con molti più dubbi di prima. Roberta sarà ancora alle prese con i due corteggiatori Luca e Samuele. Quest’ultimo ha dichiarato amore nei confronti della tronista che è sempre più indecisa.

