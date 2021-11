Ecco le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti che parleranno al giornalista in seconda serata.

Come tutti gli appuntamenti, le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Maurizio Costanzo Show riportano tantissimi nuovi ospiti. Personalità del mondo dello spettacolo e non si alterneranno con interviste intime e d’attualità con il giornalista. Non mancherà lo spazio per la politica ed argomenti ricercati.

Gli ospiti di Maurizio Costanzo nella puntata di oggi

Per il mondo dello spettacolo, si alterneranno come ospiti: Cristiano Malgioglio, Christian De Sica e Eleonora Daniele. Malgioglio è reduce dalla sua esperienza come giudice a Tale e Quale Show dove si è contraddistinto per i suoi pesanti giudizi alle performance di Alba Parietti. La conduttrice di Storie Italiane che presenterà al giornalista il suo nuovo libro Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello. In studio ci sarà anche Christian De Sica, il comico attore romano che parlerà della sua nuova fatica cinematografica Chi ha incastrato Babbo Natale? diretto da Alessandro Siani. Per il mondo della politica invece, ci saranno come ospiti La consigliera comunale di Roma Virginia Raggi di cui si parlerà di attualità. Come ospiti speciali ci saranno i vincitori dell’edizione 2021 di Tale e Quale e del Torneo dei Campioni i Gemelli di Guidonia. Maurizio Costanzo darà anche spazio alla commemorazione per la morte di Paolo Petrangeli.

