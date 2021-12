Disponibile su Sky da lunedì 20 dicembre , la serie A casa tutti bene avrà anche un capitolo 2: ecco le informazioni note al momento.

Senza tenervi sulle spine, vi diamo la buona notizia: A casa tutti bene 2 si farà! La serie tv di Gabriele Muccino tornerà con un nuovo ciclo di episodi e i lavori sono già in corso. Ricordiamo che lo show è un rifacimento dell’omonimo film uscito nel 2018, accolto ottimamente dal pubblico. Da qui la decisione di creare un progetto parallelo: resta “solo” da capire quali saranno gli sviluppi. Sebbene, per ovvie ragioni, sia impossibile conoscere avere un quadro dettagliato, possiamo provare a rimettere insieme le informazioni finora trapelate.

A casa tutti bene 2: a quando l’uscita?

Essendo appena uscito il primo capitolo, risulta decisamente complicato esprimersi sull’approdo del secondo. Forse le tempistiche sono peraltro ancora in via di definizione, di certo almeno un annetto buono passerà. Per il resto occorrerà monitorare con attenzione le decisioni delle parti coinvolte. A grosse somme, indicheremmo nel 2022 o, al più tardi, nel 2023 come la finestra buona di lancio.

A casa tutti bene 2: la trama

Mentre scriviamo non è nemmeno uscita la sinossi di ciascuna delle puntate della S1. Analogamente alla data di uscita sarebbe un azzardo esprimerci su eventuali sviluppi narrativi. Nel momento in cui sarà proposto l’ultimo degli otto appuntamenti, si saprà qualche cosa di più. Per ora ci soffermeremmo su un particolare: le vicende rappresentate su schermo hanno luogo 10 anni prima degli eventi narrati nel lungometraggio. E verosimilmente pure la continuazione assumerà la funzione di prequel.

Il cast di A casa tutti bene 2

Qualora venisse confermato in blocco, il cast della season 2 includerebbe: Francesco Scianna (Carlo Ristuccia); Laura Adriani (Ginevra); Silvia D’Amico (Sara Ristuccia); Simone Liberati (Paolo); Euridice Axen (Elettra); Paola Sotgiu (Maria Mariani); Valerio Aprea (Sandro Mariani); Alessio Moneta (Riccardo Mariani); Laura Morante (Alba); Francesco Acquaroli (Pietro Ristuccia); Emma Marrone (Luana). Di sicuro alla regia rimarrà Gabriele Muccino: lo ha annunciato egli stesso, dicendo di aver inizialmente pensato di lasciare il timone a un collega, ma di essere poi tornato sui propri passi. Inoltre, alla pari della S1, lo show uscirà sempre su Sky.

A casa tutti bene 2: il trailer

Di trailer, naturalmente, non se ne parla. Tuttavia, per avere quantomeno un’idea sulla natura di A casa tutti bene vi invitiamo a guardare quello della S1, disponibile qui sotto:

Le location di A casa tutti bene 2

Il luogo delle riprese della S1 è Roma e immaginiamo varrà anche per il prosieguo.

