Un’altra puntata con i “vipponi” della Casa del GF Vip 6 sta per arrivare. Questa sera saranno tanti gli argomenti in ballo ma, più importante, sono le eliminazioni. Biagio, Miriana e la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis (che valgono come unico concorrente) sono in nomination. Uno di loro uscirà definitivamente dalla Casa.

Cosa accadrà stasera al GF Vip 6?

Questa sera al GF Vip 6 si scopriranno le sorti di quattro concorrenti. Miriana, Biagio, Valeria e Giacomo potrebbero uscire definitivamente dalla Casa e non passare il Capodanno con i loro inquilini. Se dovesse uscire Miriana o Biagio si dividerebbe una possibile coppia che tra incomprensioni ma anche attrazione stava per formarsi.

Nel corso della serata si potrebbe parlare di un nuovo triangolo amoroso ovvero quello tra Sophie, Alessandro e Jessica. Tra l’ex tronista e il bel gieffino c’è stato un bacio in magazzino, i due sembrano sempre più vicini. D’altra parte la principessa etiope è molto presa da Alessandro ed è abbastanza arrabbiata dell’atteggiamento di Sophie che prime le ha detto di non essere interessata, per poi dimostrare il contrario.

Un’altra grande attesa della serata è il chiarimento tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini che hanno discusso le scorse puntate. I due hanno detto che avrebbero chiarito a telecamere spente ma sarà davvero così?

