La modella ed ex protagonista de L’Isola dei famosi, Youma Diakite, è diventata mamma per la seconda volta all’età di 49 anni.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, lo scorso giugno la modella Youma Diakite aveva annunciato di essere in dolce attesa, svelando tutta la sua gioia di vivere una seconda gravidanza, a quanto pare inaspettata, all’età di 49 anni. Dopo la nascita di Mattia nel 2014, nato dalla storia d’amore con il compagno Fabrizio Ragone, l’ex protagonista de L’Isola dei famosi ha dato alla luce una bambina e ha deciso di condividere la propria felicità con i suoi fan attraverso un post pubblicato su Instagram.

Youma Diakite mamma bis: l’annuncio social

Nota per aver partecipato a L’Isola dei famosi nel 2019, Youma Diakite aveva svelato lo scorso giugno, ospite a Verissimo, di essere incinta. Ebbene, nelle ultime ore ha pubblicato un post su Instagram attraverso il quale ha annunciato la nascita della sua secondogenita. A corredo di alcuni teneri scatti, la modella ha così scritto: “…e poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia“.

Un post che non è passato di certo inosservato, con la modella che ha raccolto in poco tempo numerosi like e messaggi di auguri, anche da parte di volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Marina La Rosa, Arianna Rapaccioni Mihajlovic e Benedetta Mazza.

L’amore di Youma Diakite per il primogenito Mattia

Sentimentalmente legata da tantissimi anni all’imprenditore Fabrizio Ragone, dalla loro storia d’amore è nato nel 2014 il figlio Mattia. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha sempre ammesso di essere molto legata al figlio, tanto che proprio per lui decise di lasciare il reality. All’epoca della sua partecipazione al programma, infatti, il bimbo aveva solo 5 anni e sentiva molto la mancanza della mamma.

Youma Diakite, quindi, non ha esitato un attimo a lasciare L’Isola dei famosi, pur di tornare da suo figlio. A tal proposito, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso giugno ha dichiarato: “Mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!“.