Christian Leone, ex fidanzato di Guenda Goria, ha svelato numerosi aneddoti sulla storia tra la figlia di Maria Teresa Ruta e Telemaco Dell’Aquila.

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria è una delle inquiline più apprezzate e seguite della casa più spiata d’Italia. Finita di recente al centro dell’attenzione per via della sua relazione con un uomo sposato di nome Telemaco Dell’Aquila, ecco che di recente è spuntato il nome di un altro suo ex. Si tratta di Christian Leone che, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha fatto delle rivelazioni inaspettate sulla figlia di Maria Teresa Ruta. Ecco le sue parole.

Christian Leone e la relazione con Guenda Goria

Guenda Goria è finita di recente al centro della cronaca rosa nostrana per via della sua relazione con Telemaco. Lui, ben 17 anni più grande della figlia di Maria Teresa Ruta, sembra essere uscito da poco da un matrimonio che porta ancora con sé degli strascichi importanti, con la moglie Olga che non sembra voler rinunciare al marito. Guenda, dal suo canto, ha ammesso di aver frequentato Telemaco fino a poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Se tutto questo non bastasse, di recente a parlare della figlia di Amedeo Goria ci ha pensato Christian Leone che, a quanto pare, sarebbe un altro ex della gieffina.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, Christian Leone ha dichiarato: “Ho avuto una storia con Guenda Goria. Sono io lo ‘scapestrato’ di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché custodisco sms, foto, chat, ma tante persone conoscono la verità dei fatti e quello che è successo tra noi. Tra queste anche Telemaco, che è un collega di lavoro“.

La verità di Christian Leone sulla storia tra Guenda e Telemaco

Christian Leone ha raccontato di avere conosciuto Guenda Goria Sharm, prima che lei decidesse di approfondire la conoscenza con Telemaco. Dopo un bacio, l’artista sarebbe rientrata in Italia per poi tornare in Egitto a gennaio e a tal proposito Christian Leone ha raccontato: “Lei torna a Sharm il 2 gennaio. Mi avverte quando è in aeroporto. La rivedo ma non scatta quella molla che si chiama amore. Non mi sento pronto”. Per poi aggiungere: “Quella sera litighiamo e lei si fa consolare da Telemaco. Lo stesso Telemaco mi rimprovera: ‘Perché la fai soffrire?’“.

In base al racconto dell’ex, quindi, dopo la lite la figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe iniziato a frequentare Telemaco e per questo motivo Christian Leone avrebbe deciso di porre fine alla relazione con Guenda. “Dico: ‘Me ne vado, in questa storia siamo troppi’. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Guenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me: posso documentare tutto. Mi ripete ‘Ho voglia di leggerezza’.