Eros Ramazzotti ha annunciato via social di essere stato colpito dalla tragica scomparsa di una persona a lui molto cara.

Eros Ramazzotti ha condiviso con i fan il suo ricordo in onore di Monica, una sua cara amica e fan, scomparsa prematuramente. Il cantante non ha rivelato le cause della scomparsa della donna ma si è limitato a mandare il proprio affetto alle persone a lei vicine: “Lei è Monica, una mia carissima fan che purtroppo oggi è venuta a mancare. Un forte abbraccio a Nicola, Rebecca e Martina. Rip Monica”, ha scritto il cantante.

Eros Ramazzotti: il messaggio per la fan scomparsa

Eros Ramazzotti ha sempre avuto un legame costante con il suo fan club e con alcuni dei suoi ammiratori più sfegatati. Tra questi vi era presumibilmente anche Monica, una donna prematuramente scomparsa e a cui il cantante, con discrezione, ha voluto dedicare un suo messaggio attraverso i social.

Non è la prima volta che Eros Ramazzotti usa i suoi canali ufficiali per comunicare in primo luogo con i suoi fan: durante l’emergenza Coronavirus li ha spesso aggiornati sul suo stato d’animo o smentendo notizie sul suo conto (e in particolari sui flirt amorosi che gli sono stati attribuiti dopo la rottura da Marica Pellegrinelli).

I rapporti tra lui e l’ex moglie

Nel 2019 il cantante e Marica Pellegrinelli hanno annunciato di aver avviato le pratiche di separazione. I due, genitori di Gabrio Tullio e Raffaella Maria, hanno mantenuto un rapporto pacifico ed Eros Ramazzotti è stato il primo a prendere le difese della sua ex quando contro di lei si è scatenata una campagna d’odio via social all’indomani della rottura. In molti infatti hanno accusato Marica Pellegrinelli di essere “la causa” della separazione dal cantante. “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice”, aveva affermato Ramazzotti via social nel tentativo di placare la bufera contro la sua ex moglie.

