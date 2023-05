Molto più che quiet luxury, Yolo lancia la moda unbranded: prezzi bassi ed etichette stracciate

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell’ultima tendenza che impazza tra i vip, il quiet luxury, ovvero indossare capi di alta qualità senza loghi e griffe in bella vista, così che la marca dei capi indossati non sia immediatamente individuabile se non dai fashion addicted che riconoscono il marchio di un capo semplicemente dall’appeal. A Milano arriva adesso Yolo Store, che va decisamente oltre: presentare una collezione di capi che il marchio ce l’hanno ma è stato stracciato, così da acquistare il capo per altri motivi che non sia il brand.

Yolo store Milano: una selezione di capi di oltre 100 brand italiani e internazionali senza marchio

Non è il marchio che conta ma piuttosto il colore, la qualità, il design: questo è ciò che insegna Yolo Store, il negozio che si è aperto a Milano in Via Torino e che potrebbe essere il primo di una generazione di negozi unbranded. E che non vi spaventi il prezzo perché ce ne è per tutte le tasche anche se stiamo parlando di capi d’abbigliamento di marca.

Il marchio d’origine quindi c’è ma l’etichetta è stata strappata e Yolo non è neppure il primo store nel mondo della moda ad attuare questa politica che guarda in un’ottica di economia circolare. Sappiamo bene infatti quanto sia importante portare avanti il discorso della sostenibilità da parte dell’industria della moda, cercando di ridimensionare le proprie produzioni e ridurre così le emissioni. I negozi unbranded favoriscono senz’altro questo processo perché permettono di donare ad un singolo capo una lunga vita, rivendendoli ad un prezzo più basso che amplia così anche la fetta di mercato. Sono oltre 100 i brand italiani e internazionali si possono trovare all’interno dei negozi della catena.

Un’occasione per ritrovare e acquistare vecchi capi d’archivio

In questo negozio super pop dai colori vivacissimi, accattivante e cutie troverete una selezione di capi e accessori rivenduti a basso prezzo perché di vecchie annate, addirittura d’archivio ma soprattutto senza marchio, la cui si visibilità incide non poco sul prezzo di un capo. Un’idea quindi che conquista fashion addicted e non solo che magari, pur senza marca, potrebbero individuare un outfit di vecchia tendenza e avere l’occasione di ritrovarlo e acquistarlo.

Il motto di Yolo Store infatti è Sei tu a dare valore a quello che indossi, in perfetta sincronia con i prezzi: paghi la manifattura, la qualità, la durevolezza, la resistenza, ma non la notorietà del capo perché a renderlo unico e speciale ci pensi tu che lo indossi. Insomma Be your brand!

Riproduzione riservata © 2023 - DG