Minimal chic, griffato ma dal marchio nascosto, il quiet luxury è la nuova tendenza che esalta la texture e lo stile di un brand

Se siete di quelle che amate vestire di marca ma senza ostentare, sposando uno stile minimal e di qualità che solo i fashion addicted più incalliti potrebbero individuarne ispirazione e brand, allora questa è la vostra era: benvenute nella tendenza quiet luxury, che come suggerisce il nome è uno lusso silente, esclusivo, costoso, ma che nasconde loghi, marchi o qualsiasi riferimento dress code, anche solo una texture caratteristica, dei brand d’alta moda. Amato da sempre da una buona fetta di celeb questo outfit apparentemente semplice, smart ed economico suggerisce un’estetica sofisticata e semplice allo stesso tempo ma in realtà dall’allure costosa, che spesso raggiunge anche cifre da capogiro.

Tendenza quiet luxury: un dress code di lusso dall’estetica semplice

Cos’è quindi il quiet luxury? Si tratta di uno stile che consiste nell’accostare anche semplicemente un jeans, un pantalone, un maglione e una giacca: un riferimento tra i vip in questo senso sono Kate Holmes, Gwyneth Paltrow e Kate Middleton – che spesso sappiamo bene alterni anche capi Zara nei suoi outfit -, amanti di uno stile classico, minimal e dal sapore intramontabile affidato al gusto senza tempo di grandi nomi come Loro Piana, Massimo Dutti, Cucinelli, Scervino.

Complice di questa tendenza naturalmente sono state sopratutto le passerelle, che nelle sfilate primavera/estate ed autunno/inverno 2023 hanno proposto look dal gusto radical chic, minimal e che hanno quasi del tutto nascosto loghi o riferimenti del proprio lessico tessile. Bottega Veneta sotto la direzione di Matthieu Blazy è stato tra i pionieri, ma la grande sorpresa è stato vedere cavalcare questa tendenza anche da Donatella Versace per la prossima collezione invernale. Il brand infatti ha ridotto a pochissimi riferimenti loghi come La Greca o la stessa griffe a caratteri cubitali della maison, da sempre elemento distintivo ed essenziale di molto delle sue creazioni.

Come realizzare un look quiet luxury: i look inspo di Victoria Beckham, Gigi Hadid e Kendall Jenner

Oltre alle celeb già menzionate, maestre del quiet luxury in una chiave diversa e personale sono Victoria Beckham, Kendall Jenner e Gigi Hadid, che avendo età diverse regalano inspo look quiet luxury da poter sfoggiare in diverse occasioni. Più sofisticati e classici gli accostamenti di Victoria, tendenzialmente sporty chic e disimpegnati quelli di Gigi e Kendall.

– Victoria Beckham è senza dubbio impeccabile nell’uso raffinato e femminile della camicia: l’ex Posh Spice abbina infatti ad una camicia con pistagna dall’effetto seta una gonna dalla texture lingerie, realizzando un look chic e sensuale, perfetto per essere indossato in contesti formali.

– Decisamente più pratica invece la proposta di Gigi Hadid, che combina pezzi sportivi dall’allure anni 2000 per realizzare un look monocromatico composto da pantaloni della tuta e bomber leggero lungo, disinvolto e primaverile, perfetto per il tempo libero o per un aperitivo post lavoro.

Il look da sera in chiave comfy glam invece è individuato da Kendall Jenner, che punta su un classico come la camicia bianca in versione daddy, top canotta a costine, ampio jeans, anfibi neri e shopper panna.

