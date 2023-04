Non c’è star o collezione moda che non abbia detto sì al corsetto e chi siamo noi per sfuggire alla tendenza più sexy e divertente dell’estate?

In principio fu Bridgerton, la serie in costume Netflix che ha contribuito gradualmente ad introdurre alcuni capi e accessori modi all’interno delle collezioni. Stradivarius, uno dei brand dei colossi del gruppo Inditex vi dedicò una collezione dove i corsetti della serie nelle loro versioni floreali e strutturate si sono trasformati in un top corsetto da sfoggiare in primavera e in estate, da solo o abbinato ad una maglia o un top più lungo cavalcando una tendenza dal sapore anni ’90. Ma il corsetto dei nostri giorni si presenta in molteplici modelli: nel classico stringato sì, ma è anche un crop top dal taglio cut out ai fianchi, dal décolléte squadrato o tondeggiante. Tante le forme e tanti anche gli abbinamenti che possiamo realizzare!

Tendenza corsetto primavera/estate 2023: Blazer + pantaloni in denim o cargo

Il dettaglio smart dei corsetti esplosi come trend in questi anni è la loro versatilità. Non fatevi intimorire infatti dalla sua natura sensuale che ne fa uno dei capi chiave della biancheria femminile, perché si è andati ben oltre i modelli bustier dal tessuto lucente effetto seta proposto da Jean Paul Gaultier, indimenticabile il modello futuristico indossato da Madonna negli anni ’80.

– Effetto pelle, cotone, raso, oggi il corsetto conosce svariate texture e si indossa davvero sempre. L’abbinamento più amato nel corso di questa stagione è quello che lo vede abbinato ad un pantalone denim – a proposito il corsetto super cool di quest’anno è anche in jeans – e un blazer. Un completo che possiamo giocarci con un paio di sneakers o décolléte a seconda dell’occasione.

– Cavalca i trend Y2K anche la combo corsetto+pantalone cargo: un look sporty chic perfetto per il tempo libero ma che possiamo rivisitare anche in chiave elegante con un modello dalla texture liscia e sofisticata ed un corsetto più raffinato e strutturato, come i modelli proposti da Fendi che ama abbinare il corsetto anche alla camicia.

Look primavera/estate 2023: corsetto + minigonna

Tra I look più romantici e sbarazzini c’è sicuramente il corsetto abbinato alla minigonna, un outfit perfetto anche per l’estate quando potremo scegliere anche di indossare i crop top corsetto che si trasformano in un bra da indossare in versione daily e che quest’anno sarà l’alternativa mini crop top o reggiseno + blazer dello scorso anno.

Con un paio di cuissardes la mini sarà perfetta per quando l’aria non si sarà ancora riscaldata, ma alle porte dell’estate potremo divertirci ad abbinare sandali a stiletto, a strisce o anche i fantastici sabot con la zeppa o texani traforati, per giocare tra look sexy e boho. Per l’assoluta comodità invece potremo puntare sulle ballerine o sulle sempre fidate sneakers, che si sa, non conoscono stagione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG