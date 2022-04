Non solo anni ’90 e 2000, con la capsule Stradivarius x Bridgerton anche la mode dell’800 fa tendenza.

Da questa stagione invernale le tendenze moda virano tutte per un ritorno agli anni ’90 e 2000: bacino da scoprire, pantaloni a vita bassa che si insinuano tra i modelli a vita alta, maglie crop, catene e cinture per impreziosire pantaloni e gonne, ma un attimo di attenzione lo meritano i corsetti da indossare come top e rubati alla lingerie. Corsetti che tanto piacevano alle dame dell’800 e che con Bridgerton 2 su Netflix, non possono che far impazzare la tendenza. Stradivarius così coglie il momento per realizzare un’adorabile capsule floreale e romantica, ispirata proprio alla serie.

Stradivarius x Bridgerton: la capsule collection dedicata alla serie, tra top corsetti, abiti floreali e tacchi plateau colorati

I rischi benefici di questa capsule collection firmata Stradivarius ispirata a Bridgerton sono due: innamorarsi della collezione e voler vedere la serie se ancora non l’avete fatto, o riuscire finalmente ad indossare un outfit in Bridgerton style aggiornato al 2022. La capsule comprende abitini, t-shirt, pantaloni, top e top corsetti, da mixare tra loro per realizzare uno stile originale, creativo e personale.

Le nuance richiamano chiaramente le sfumature della fotografia della serie e naturalmente i colori che abbiamo visto indossare per due stagioni alle nostre beniamini: celeste, fucsia, verde, giallo, lime, bianco, che si incontrano in una tempesta di meravigliose stampe floreali. La particolarità di questa collezione è che se pur ispirata a Bridgerton, racchiude tutte le tendenze del momento: la collezione di sandali dai colori accesi e vivaci in platform con tacco plateau, disponibili in raso o in simil pelle ne è la più grande prova.

I key look della collezione: i pezzi must have e dove acquistarli

Must have della collezione è sicuramente il top corsetto, che si preannuncia come uno dei pezzi chiave di un perfetto guardaroba di tendenza della primavera/estate 2022: ci sono modelli che presentano la cerniera davanti oppure stringati, con scollo a cuore oppure a balconcino esclusivamente in fantasie floreali. Possono essere indossati da soli lasciando il bacino scoperto oppure anche su una t-shirt attillata.

Anche gli abitini però meritano un’attenzione speciale, a cominciare dal modello bianco midi, minimal ed essenziale, perfetto da abbinare ad uno dei sandali coloratissimi della collezione per un piacevole contrasto. Tra i modelli floreali invece spicca sicuramente quello lungo celeste con fiori fucsia, stringato sul davanti, seducente e glamour.

La collezione è già disponibile all’acquisto online e nei negozi Stradivarius, con prezzi che vanno dai 26 euro ai 46 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG