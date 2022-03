Versatili, pratici e cool: i jeans bootcut sono i re indiscussi di un guardaroba a prova di primavera.

La stagione durante la quale i jeans e in generale il denim diventeranno i nostri must have da battaglia è appena arrivata. Sì perché la primavera è di per sé un po’ ballerina: l’aria comincia a scaldarsi e sale la voglia di iniziare a scoprire il bacino con maglie crop, ma quel freschetto da contenere con golfini e cardigan è sempre dietro l’angolo. Per le gambe invece ci pensano i jeans bootcut, perfetti da sfoggiare con gli stivali, scarpa che ci sta bene per vocazione, o anche con rules e sandali per chi vuole iniziare a scaldare i motori dell’estate.

Jeans Bootcut, a vita bassa o a vita alta è il pantalone che sta bene a tutte

La vita alta ormai è tornata da un po’ per restare ancora a lungo nel nostro guardaroba, ma in questa primavera/estate 2022 è bene sapere che la vita bassa, come testimoniato ormai da marchi e passerelle, desidera prendersi una certa rivincita. I jeans più trendy quindi abbracceranno anche la vita bassa, quella che ci permetterà di lasciar intravedere anche un po’ di lingerie come Miu Miu docet di questi tempi.

Ma alta o bassa che sia i pantaloni a zampa, strizzando l’occhio agli anni 2000 si preannunciano essere come i più ricercati di stagione, anche perché hanno un grandissimo pregio: quelli di essere versatili non solo negli outfit da realizzare, ma anche nel poter essere indossati dalle petit sia dalle alte. I jeans bootcut slanciano e valorizzano le gambe qualsiasi sia l’altezza di chi li porta, che è quanto ciascuna di noi desidera, sia che si tratti di indossare un look casual, glam o estremamente elegante.

Come indossare e valorizzare i jeans a zampa: i look inspo di questa primavera 2022

I jeans bootcut sono un modello tres chic che possiamo indossare davvero in ogni occasione e a dargli un volto sempre diverso sarà prima di tutto la scelta delle scarpe. Se volete un city look perfetto per il vostro day off puntate su un paio di sneakers glam, felpa con cappuccio e blazer check: per completare il vostro outfit basterà un berretto coppola, per essere sporty ma anche chic.

– Perfetto invece come office look la combo texani e camicia, a cui possiamo aggiungere una giacca o un blazer: in questo tipo di outfit la vita alta sarà la scelta perfetta, mentre la sera osate con qualche modello a vita bassa per scoprire il bacino.

– Top e maglie crop semplici oppure scintillanti saranno perfette per un glam look time to shine, a cui poter abbinare anche un paio di décolleté o sandali gioiello non appena intercetterete una temperatura più accogliente. Occhio anche al total denim, che spopola tra le influncer e nello style proposto da Diesel.

