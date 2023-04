Il blazer classico ha ancora tanto da raccontare: le tendenze lo trasformano in un crop top e diventa incredibilmente cool.

Se da un lato ci sono le nuove tendenze anni 2000 che ci invitano ad acquistare i must have del momento e ad arricchire il guardaroba con pantaloni cargo, canotte crop e manicotti, dall’altra sappiamo bene che il nostro armadio non è un pozzo senza fondo che potrà contenere tutto. Con le tendenze che vanno e vengono non possiamo disfarci di abiti che magari l’anno prossimo potranno trovare nuova vita e allora perché non giocare d’anticipo e riciclarli già da ora? Il suggerimento arriva proprio dalle passerelle, dove il blazer classico attillato e da ufficio può essere indossato in chiave trendy.

Tendenze moda primavera 2023: quando il blazer diventa un top

Se vi state chiedendo come sia possibile trasformare un blazer o una giacca in un top, la risposta è arrivata sorprendentemente sulla passerella di Tibi, che ha mostrato un trucco furbissimo per portare a casa un outfit per nulla convenzionale e che ci permetterà di non lasciare il blazer classico a prendere polvere nell’armadio.

Il blazer infatti, indossato senza nulla sotto e chiuso, andrà bene anche un doppio petto, viene messo dentro un pantalone baggy elasticizzato, valorizzando ulteriormente la silhouette con una cintura in vita: un look dall’eleganza rilassata che colpisce immediatamente, presentando come l’outfit perfetto per chi desidera farsi notare affidandosi a pezzi chiave che possiamo già avere in armadio. La scelta delle scarpe sarà strategica: décolléte, sandali o slingback per uno stile elegante, sneakers per ritrovare la pura essenza dello sporty chic contemporaneo. Alla giacca viene così donato un appeal più trendy, che furbescamente illude di essere un crop top, indiscusso must have di stagione.

Come riproporre il blazer top di Tibi: quali giacche scegliere

Sappiamo che questo look al primo sguardo appare irresistibile e nel vivisezionare il vostro armadio di giacche e blazer dalle disparate tipologie accumulati nel tempo vi starete chiedendo se davvero tutti i blazer si prestino a questo gioco. Quasi tutti, potremmo dire. L’ideale è sicuramente puntare su quei modelli più sottili e attillati, la cui aurea oggi è stata un po’ spenta dai modelli daddy, ampi e over, che potrebbero non essere perfetti data l’ampiezza e la lunghezza per essere chiusi in un paio di jeans.

Sempre sulla passerelle di Tibi lo stesso tailleur può essere ravvivato se indossato nei pantaloni e abbinato ad una cintura nera, rivoluzionando così l’office look e donandogli una nuova prospettiva. Concentratevi quindi sullo svecchiare la classica giacca da tailleur, a cui possiamo così donare una nuova vita, magari anche giocando con le bodychain, perfette per valorizzare lo scollo ampio che otterremo dalla giacca. E naturalmente non solo jeans: sono tanti i pantaloni cargo caratterizzati da lacci e da stringere in vita che potremo abbinare magnificamente.

