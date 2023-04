Ad ognuna il suo abito in denim protagonista delle tendenze dress di primavera: diverse le declinazioni del modello, must have del guardaroba

La stagione perfetta per indossare l’abito di jeans è senza dubbio la primavera: clima gradevole ma non ancora così caldo, i modelli in denim sono abbastanza doppi da coprirci quanto basta secondo le ultime tendenze più coolness. Non possedere quindi almeno un mini dress o un abito in denim nella bella stagione qui ed ora è un vero e proprio affronto alle passerelle: vangelo da molto tempo per Diesel, sono le vibes Y2K che hanno spinto alta moda e fast fashion ad includere nelle collezioni l’abito di jeans e le sue molteplici variazioni su tema, che vi convinceranno a desiderarne più di uno.

Tendenze primavera 2023: mini dress di jeans, i modelli

Tessuto evergreen, la primavera di quest’anno riscopre la bellezza nel ricoprirsi totalmente in jeans per valorizzare la silhouette: la versione mini dress è un investimento molto furbo su cui puntare, sexy nella sua versione senza bretelle a corpetto, perfetto per essere indossato come look da sera ma anche come abitino casual da passeggio.

Il mini dress inoltre è la scelta migliore per aspettare l’estate: un modello che lascia scoperte le gambe, da capire magari nell’attesa di una temperatura più mite co un paio di collant o pantacapri per personalizzare il proprio look. Per chi ama modelli pratici e dinamici da indossare al volo, l’abito chemisier in denim diventerà l’abito del cuore della primavera: con o senza cintura è quel modello che indossi mettendo la prima cosa che capita dall’armadio senza sfigurare.

Tra i modelli più trendy di quest’anno anche quelle con le bretelle o a canotta, spesso caratterizzati da dettagli cut out o da gonne dall’effetto volant: si tratta di mini abiti più leggeri, spesso realizzati con denim meno doppio così da poter essere indossati anche d’estate.

Come abbinare i mini dress di jeans: look glam da sera, casual e sporty-chic

Un mini dress in jeans ci permette di giocare con la personalizzazione del modello, così da renderlo perfetto per più di occasione: con un paio di sandali bianchi intrecciati il look diventa glam e da sera, a ci abbinare un it-bag che sarà il dettaglio elegante del nostro outfit.

– Le tendenze però abbinano al mini dress in jeans anche mocassini, ballerine o sneakers, scarpe basse indispensabili per realizzare il nostro look sporty chic: in questo caso le parole d’ordine sono comodità e praticità, a cui abbinare un blazer o un cardigan in maglia. Se desiderate realizzare un look a strati, magari indossando sotto il vestito una camicia o una maglia, il consiglio è di prendere sempre una taglia in più.

