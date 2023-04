Tra tagli vertiginosi e oblò discreti la tendenza degli abiti p/e 2023 si concentra sui dettagli cut out.

Minimal, quiet, sono termini in tendenza che raccontano di una moda che colpisce per selezionare pochi capi essenziale e sfiorare solamente l’eccentricità e la ricerca del particolare. Assistiamo così ad outfit che elogiano la semplicità, ma in contro tendenza non possiamo dire che accada lo stesso nell’universo squisitamente dei long e mini dress, la cui sensualità trova la massima espressione nel dettaglio cut out, elemento irrinunciabile delle fashion addicted. Se al momento dell’esplosione in passerella si gareggiava al cut out più sexy, accolto adesso il favore del pubblico la varietà dei modelli in tendenza presenta anche spacchi più contenuti, che posti lì dove non ti aspetteresti piacciono di più proprio la loro minore ampiezza.

Tendenza primavera/estate 2023: abiti cut out, i modelli più trendy indossati dalle celeb

Come quasi sempre accade a farsi ambassador e spesso anche artefici di rendere una tendenza popular sono le celeb, a cui si aggiungono anche le influencer. La certezza che nell’estate che verrà ameremo appassionatamente i mini dress cut out parte da Valentina Ferragni, che in occasione della sua vacanza madrilena ha indossato un cut out dal sapore floreale: modello rettangolare, rosa sul petto e cut out ad altezza under boobs, in un intenso viola.

Non solo mini dress casual o da serata con amici, il cut out quest’anno è entrato anche nell’universo degli abiti lunghi da cerimonia. Meravigliosa interprete ne è stata Cecilia Rodriguez, che in occasione della sfilata primaverile di Atelier Emé ha indossato un modello morbido dalle maniche lunghe e velate, un taglio tunica classico vivacizzato dai cut out laterali sui fianchi, raffinati ed eleganti.

– Cut out dal sapore estivo e sensuale invece per Dua Lipa, che punta tutto sulla schiena, lasciata scoperta da sotto le spalle ad altezza sedere in un cut out ampio e tondeggiante. L’abito lucente e dalla texture animalier brillante è un modello versatile che con un sandalo minimal e intrecciato è un perfetto abito da sera.

Dagli anni ’60 ad oggi: come si è evoluto l’abito cut out

In realtà l’abito cut out è da sempre un modello iconico della moda: si pensi solo che il primissimo modello è stato indossato dall’attrice Bette Davis nel 1933 nel film Ex Lady, abito che conferiva all’attrice un’immagine coraggiosa e decisa, in perfetta linea con il personaggio interpretato. Fu però una timida apparizione perché il grande ritorno del cut out inizierà negli anni ’60, portato in passerella da Pierre Cardin e Courréges, che gli donano un taglio ancora velato, spesso impreziosito da texture a rete.

Negli anni ’90 la tendenza riparte dal cinema – come non pensare alla meravigliosa Julia Roberts in Pretty Woman – e dalle passerelle, quando a dominare la scena erano i modelli proposti da Gianni Versace in dress impreziositi da spille da balia che mettono insieme sezioni d’abito e lo tengono letteralmente in piedi, mostrando strati di pelle in gioco di spacchi ampi e petit. Un modello che di recente Donatella ha riportato in auge in una delle sue ultime collezioni. Da quel momento ad oggi, da Gucci a Mugler, non c’è collezione d’alta moda che non includa abiti da sera, corti o lunghi, dal gioco cut out.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG