Retrò nell’appeal, intramontabile nello stile: così la slingback è la scarpa più amata della stagione e in passerella

Prima che i sandali monopolizzino la nostra scarpiera delle calzature da indossare per la bella stagione, la primavera è il momento perfetto per indossare le slingback. E se mancano alla vostra collezione, è il momento di prendere appunti sui modelli più trendy del 2023: un mix di eleganza e comodità quelle che hanno invaso le passerelle, dove gli stilisti ne hanno enfatizzato la versatilità. Cerimonie, serate, giornate di lavoro, tempo libero, non c’è occasione che non possa essere vissuta pienamente con ai piedi una slingback, sfoggiando quel tocco di classe retrò che ha da tempo conquistato il guardaroba femminile.

Slingback primavera 2023: un po’ vintage, un po’ contemporanee, il trend dalle passerelle

Se i sandali hanno stuzzicato la fantasia dei designer nella scelta di colori brillanti, fluo ed energici, le slingback hanno invece permesso di sperimentare in termini di forme e materiali, puntando alla ricerca di un’immagine più contemporanea, decisa e street. Impossibile non pensare ai dettagli dinamici e in gomma di Prada, che rivisita la slingback secondo i suoi codici, donandole una forma a punta triangolare e una linea versatile che rende il modello dalle mille occasioni.

– Le più amate sono le kittens heels, modello che si caratterizza per il suo tacco basso, ispirazione che arriva dagli anni ’50: dominano infatti le collezioni di Nensi Dojaka, che le propone in chiave ultra elegante con un fiocco in strass, puntando sul romanticismo del raso. Ma li abbiamo viste anche sulla passerella di Cavalli, Chanel e naturalmente Miu Miu.

– Modello in vernice quello proposto dalla sorellina di Prada, che mixa l’allure vintage del modello a dettagli più audaci e dal sapore punk, aggiungendo più cinturini che firmano una calzatura contemporanea pensata per le ragazze che guardano al passato e amano reinterpretarlo secondo il proprio gusto.

Come si abbinano: dai look casual agli abbinamenti sporty chic

Non c’è evento o momento delle nostre giornate primaverili che non possano essere vissute indossando un paio di slingback: i tacchetti bassi sono naturalmente quelli preferiti per un look sia quotidiano che per eventi speciali, gli stiletti alti e slanciati meglio riservarli solo a look serali o da cocktail, occasioni durante le quali ci possiamo permettere di osare un po’ di più anche nelle altezze.

– I modelli pop dal tacco a stiletto, come quelli proposti da Casadei nelle nuance basic e vitaminiche con dettagli in vinile ricordando gli anni ’80, sono perfette abbinate a leggings e pantaloni baggy in denim o in colori basic o sgargianti, meglio ancora giocando con nuance a contrasto.

– Dai look ultra colorati a quelli minimal ed essenziali, questa doppia anima caratterizza i look della primavera/estate 2023: le slingback si presentano anche come alternativa alle sneakers, sposandosi armoniosamente con pantaloni cargo o mini gonne dall’appeal sportivo.

